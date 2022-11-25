25 ноября

24 ноября

Популярное

В Улан-Удэ трамваи простаивали из-за оборванного электрокабеля

В Улан-Удэ трамваи простаивали из-за оборванного электрокабеля
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude2
Кабель лежал на проезжей части и искрился

Вечером 24 ноября на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошёл обрыв кабеля. Из-за оборвавшейся части электросети на проспекте остановилось трамвайное движение. Кроме того, временно заблокированной оказалась одна из полос автодороги. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

- В сторону «Октября» лежит оголённый провод, - рассказали очевидцы.

По сообщению очевидца, виной обрыва послужила грузовая машина, на борту которой находился экскаватор. Пересекая проспект, водитель фуры не рассчитал габариты перевозимого груза, вследствие чего задел высоковольтные провода.

Большегруз припарковался неподалёку, на проезжей части по направлению к Элеватору. Однако, по словам очевидца, с машины были сняты номера.

По этой причине было закрыто движение трамваев в обе стороны с Элеватора на Новый мост, с Элеватора в сторону кварталов. Инцидент произошёл в 19:39. В 23:53 специалисты восстановили контактную сеть, движение трамваев восстановлено в обе стороны.

В оперативной сводке по городу сообщается, что время простоя составило 4 часа 17 минут.


трамвай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пострадавшие в огне дети могут навсегда утратить некоторые функции
В Бурятии пострадавшие в огне дети могут навсегда утратить некоторые функции
Происшествия, 25.11.2022
Их ждут многочисленные операции и долгое восстановление
Иркутянин пойдёт под суд за подрыв лифта с соседом
Иркутянин пойдёт под суд за подрыв лифта с соседом
Происшествия, 25.11.2022
Мужчина жестоко отомстил за шумный ремонт
В Иркутской области из-за бракованного медхолодильника испортилось свыше 500 вакцин
В Иркутской области из-за бракованного медхолодильника испортилось свыше 500 вакцин
Происшествия, 25.11.2022
С помощью прокуратуры больница смогла получить компенсацию в размере более 700 тысяч
В Иркутске косулю, застрявшую в металлическом заборе, покусали собаки
В Иркутске косулю, застрявшую в металлическом заборе, покусали собаки
Происшествия, 25.11.2022
Серьёзных рам и переломов у животного не обнаружено
В Бурятии пенсионер убил сына в состоянии аффекта
В Бурятии пенсионер убил сына в состоянии аффекта
Происшествия, 24.11.2022
Мужчина злоупотреблял алкоголем и не заботился о пожилом отце
В Бурятии стащили крышу от постройки для шаманских обрядов
В Бурятии стащили крышу от постройки для шаманских обрядов
Происшествия, 24.11.2022
Местных жителей призвали бережнее относиться к таким местам
Улан-удэнка оформила кредит на мать за несколько минут до её смерти
Улан-удэнка оформила кредит на мать за несколько минут до её смерти
Происшествия, 24.11.2022
Девушка воспользовалась мобильным банковским приложением на планшете матери
Жительница Бурятии едва не спалила дом соперницы
Жительница Бурятии едва не спалила дом соперницы
Происшествия, 24.11.2022
Она напилась и подожгла чужое жильё
Улан-удэнец, убивший сожительницу, заплатил миллион рублей
Улан-удэнец, убивший сожительницу, заплатил миллион рублей
Происшествия, 24.11.2022
Большую часть сумму ему отдали родственники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^