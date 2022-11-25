В Улан-Удэ трамваи простаивали из-за оборванного электрокабеля

Кабель лежал на проезжей части и искрился



Вечером 24 ноября на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошёл обрыв кабеля. Из-за оборвавшейся части электросети на проспекте остановилось трамвайное движение. Кроме того, временно заблокированной оказалась одна из полос автодороги. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



- В сторону «Октября» лежит оголённый провод, - рассказали очевидцы.



По сообщению очевидца, виной обрыва послужила грузовая машина, на борту которой находился экскаватор. Пересекая проспект, водитель фуры не рассчитал габариты перевозимого груза, вследствие чего задел высоковольтные провода.



Большегруз припарковался неподалёку, на проезжей части по направлению к Элеватору. Однако, по словам очевидца, с машины были сняты номера.



По этой причине было закрыто движение трамваев в обе стороны с Элеватора на Новый мост, с Элеватора в сторону кварталов. Инцидент произошёл в 19:39. В 23:53 специалисты восстановили контактную сеть, движение трамваев восстановлено в обе стороны.



В оперативной сводке по городу сообщается, что время простоя составило 4 часа 17 минут.





