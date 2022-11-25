В Бурятии пострадал водитель без прав, врезавшись в столб

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Мужчину госпитализировали в больницу



Ночью в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП. 35-летний водитель автомобиля «УАЗ-22069», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по улице Мельникова села Нижний Торей не справился с управлением и врезался в железобетонный столб освещения.



- В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Всего за сутки случилось 33 автоаварии с механическими повреждениями. Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 327 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 1260 нарушений ПДД.













