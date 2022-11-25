Травмы получил байкер
В августе 2020 года в городе Гусиноозёрск в Бурятии произошло ДТП. Водитель автомобиля при повороте налево не учёл дорожные условия и не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу. Транспортные средства столкнулись.
В результате дорожно-транспортного происшествия байкеру причинён тяжкий вред здоровью. Также повреждён мотоцикл.
В октябре 2021 года суд признал автомобилиста виновным по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». С него взыскали компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, в также 50 тысяч в качестве материального ущерба.
Нарушитель пытался обжаловать приговор. Но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение суда первой инстанции оставила без изменения, сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.
В Бурятии виновник ДТП не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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