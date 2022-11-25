В Иркутской области из-за бракованного медхолодильника испортилось свыше 500 вакцин

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С помощью прокуратуры больница смогла получить компенсацию в размере более 700 тысяч



В одну из больниц города Братск в Иркутской области коммерческая организация поставила медицинскую морозильную камеру для хранения иммунобиологических лекарств. Однако холодильник оказался бракованным, что привело к порче свыше 650 вакцин.



К разбирательству подключилась прокуратура.



- В процессе эксплуатации были выявлены недостатки, а именно неисправность термоконтроллёра, что привело к порче свыше 650 доз различных вакцин. В результате региональному министерству здравоохранения причинён ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. На этом основании прокуратура направила в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с организации-поставщика морозильной камеры причинённых убытков, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Прокуратура направила в суд иск о взыскании с поставщика холодильника компенсации за понесённые убытки.



Суд требования прокуратуры удовлетворил. Коммерческая организация полностью возместила больнице причинённый ущерб.



