В Иркутской области из-за бракованного медхолодильника испортилось свыше 500 вакцин

С помощью прокуратуры больница смогла получить компенсацию в размере более 700 тысяч
В одну из больниц города Братск в Иркутской области коммерческая организация поставила медицинскую морозильную камеру для хранения иммунобиологических лекарств. Однако холодильник оказался бракованным, что привело к порче свыше 650 вакцин.
К разбирательству подключилась прокуратура.
- В процессе эксплуатации были выявлены недостатки, а именно неисправность термоконтроллёра, что привело к порче свыше 650 доз различных вакцин. В результате региональному министерству здравоохранения причинён ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. На этом основании прокуратура направила в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с организации-поставщика морозильной камеры причинённых убытков, - сообщает прокуратура Иркутской области.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с поставщика холодильника компенсации за понесённые убытки.
Суд требования прокуратуры удовлетворил. Коммерческая организация полностью возместила больнице причинённый ущерб.
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Происшествия, Фото:
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