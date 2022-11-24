В Бурятии стащили крышу от постройки для шаманских обрядов

Местных жителей призвали бережнее относиться к таким местам
Этот инцидент произошёл в местности Шэнэhэн Нуур в Кижингинском районе Бурятии. Местные шаманы своими силами построили там несколько сараев для проведения молебнов и обрядов.
Недавно они обнаружили, что с одной из построек украли железную крышу. Кижингинцев попросили бережнее относиться к таким местам и ничего не ломать.
- Не хотелось бы с населением ругаться и тем более желать плохого людям. Такие места не стоит разграблять и портить, ведь это может повлечь последствия, – обратились к местным жителям в группе «Кижинга-инфо 24/7».
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