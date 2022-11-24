Жительница Бурятии едва не спалила дом соперницы

Она напилась и подожгла чужое жильё





В начале ноября перед судом предстала жительница Хоринского района. Против неё возбудили уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества – по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ.Как выяснилось, женщина на почве ревности едва не спалила дом односельчанки. Пьяная злоумышленница пришла к сопернице и подожгла оконный проём на кухне, а как только его охватило пламя, скрылась.Огонь вовремя обнаружили и потушили. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Если бы поджигательнице удалось довести дело до конца, то его размер составил бы уже 400 тысяч.Уголовное дело в итоге прекратили, поскольку женщины помирились. В Хоринском райсуде рассказали, что сельчанка полностью загладила вред, а пострадавшая её простила и никаких претензий не имеет.