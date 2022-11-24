В Иркутской области спасатели вытащили упавшую в яму женщину

Инцидент произошёл ночью
В ночь с 23 на 24 ноября специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда спасли женщину, упавшую яму. Очевидец в 3:20 сообщил, что его знакомая случайно упала в 2,5 метровую яму, и не может встать.
Из посёлка Сахюрта в Ольхонском районе Иркутской области выехали пять спасателей БПСО. Женщине оказали первую помощь, подняли наверх с использованием специальных носилок – акьи- и верёвок, и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая находилась в состоянии средней степени тяжести.
Предположительно, при падении женщина получила травму позвоночника, сообщили в БПСО.
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