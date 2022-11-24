В Иркутской области трёх мужчин, избивших до смерти незнакомца, отправили в колонию

Убийство произошло в общежитии



В городе Нижнеудинск Иркутской области осудили трёх приятелей, которые до смерти избили 36-летнего мужчину.



Всё произошло 1 ноября 2021 года в общежитии по улице Масловского.



- Молодые люди, находясь в общежитии, встретились на лестничной площадке с незнакомым 36-летним мужчиной. Между ними возник конфликт, в ходе которого молодые люди стали избивать потерпевшего, нанося ему удары кулаками и ногами по голове и другим частям тела. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученных травм, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Все трое признаны виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 18 летнего молодого человека (на момент преступления он был несовершеннолетним) приговорили к семи годам в исправительной колонии общего режима. Остальным назначили по девять лет в колонии строгого режима.

