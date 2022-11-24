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«Остальное переведу на карту»: В Братске пьяный водитель хотел подкупить сотрудника ДПС

Происшествия, 
Деньги он положил на приборную панель

В Братске два нетрезвых водителях, попавшихся на пьяной езде, пытались дать взятку автоинспекторам.

Так, на подъездной дороге к посёлку Тарма Братского района инспекторы отдельной роты ДПС остановили Toyota Corolla. За рулём сидел пьяный 40-летний местный житель.

Предложив сотруднику 1000 рублей, нарушитель пытался откупиться, чтобы на него не составляли протокол. Также он пообещал перевести на карту ещё пять тысяч. Однако инспектор отказался от взятки.

- Госавтоинспектор предупредил гражданина, что дача взятки – преступление, совершение которого преследуется по закону. Однако мужчина положил денежные средства на приборную панель патрульного автомобиля. Полицейский от взятки отказался и пресёк противоправные действия автолюбителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Аналогичная история произошла ночью 15 сентября. Пойманный пьяный лихач без водительских прав во время оформления административного протокола оставил на столе полицейского 2000 рублей.

Сотрудники ГИБДД о даче взяток сообщили своему руководству. Водителей задержали на месте. На них возбудили уголовные дела по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Полицейских поощрили за добросовестное исполнение должностных обязанностей.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Иркутске задержали трёх инспекторов ГИБДД за получение взятки в крупном размере. Незаконное вознаграждение передавалось как в наличной, так и безналичной форме разными суммами. Обвиняемых арестовали на два месяца.
ГИБДД взятка

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