Момент он улучил в поезде
В Иркутске транспортные полицейские задержали мошенника, оформившего микрозаймы по паспорту своего коллеги.
Установлено, что в июне 25-летний молодой человек находился в совместной рабочей поездке со своим коллегой. В поезде, когда коллега вышел, молодой человек сфотографировал его паспорт.
Затем, используя фотографию, оформил онлайн микрозаймы на сумму 9900 рублей.
- Мошенник был задержан и дал признательные показания. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иркутянин сфотографировал паспорт коллеги и оформил на него микрозаймы
Происшествия, Фото:
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