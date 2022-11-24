Иркутянин сфотографировал паспорт коллеги и оформил на него микрозаймы

Момент он улучил в поезде



В Иркутске транспортные полицейские задержали мошенника, оформившего микрозаймы по паспорту своего коллеги.



Установлено, что в июне 25-летний молодой человек находился в совместной рабочей поездке со своим коллегой. В поезде, когда коллега вышел, молодой человек сфотографировал его паспорт.



Затем, используя фотографию, оформил онлайн микрозаймы на сумму 9900 рублей.



- Мошенник был задержан и дал признательные показания. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



