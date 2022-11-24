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Иркутянин сфотографировал паспорт коллеги и оформил на него микрозаймы

Иркутянин сфотографировал паспорт коллеги и оформил на него микрозаймы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Момент он улучил в поезде

В Иркутске транспортные полицейские задержали мошенника, оформившего микрозаймы по паспорту своего коллеги.

Установлено, что в июне 25-летний молодой человек находился в совместной рабочей поездке со своим коллегой. В поезде, когда коллега вышел, молодой человек сфотографировал его паспорт.

Затем, используя фотографию, оформил онлайн микрозаймы на сумму 9900 рублей.

- Мошенник был задержан и дал признательные показания. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

мошенничество

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