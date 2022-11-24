В Бурятии осуждённому наркоману ужесточили наказание

После отмены «условки» его на четыре года отправили в колонию



Всё произошло в конце апреля в Хоринском районе Бурятии. Местный житель незаконно приобрёл 260 граммов марихуаны для личного употребления. «Травку» он спрятал и хранил в тайнике до 18 мая.



В тот день около десяти часов утра мужчина появился в общественном месте в нетрезвом виде. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел. При личном досмотре у него обнаружили запрещённые вещества.



Сельчанина признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков – по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Ему дали три с половиной года лишения свободы.



Поскольку ранее мужчина получил «условку» по той же статье и испытательный срок ещё не закончился, предыдущее наказание отменили и по совокупности приговоров на четыре года отправили его в колонию общего режима. Это решение ещё не вступило в законную силу, так что хоринец может его обжаловать.



