В Иркутской области пожарный вернул к жизни утонувшего подростка

Юноша провёл под водой около четырёх минут
Вечером 21 ноября 16-летний житель города Усолье-Сибирское Никита пришёл с другом в бассейн «Нептун». Ребята вели себя спокойно, плавали, ныряли, грелись в сауне и вновь возвращались в воду. Когда Никита не вынырнул вслед за своим товарищем с глубины, тот подумал: «Прикалывается!». Но, погрузившись, разглядел неподвижного Никиту. В панике поднялся на поверхность и начал кричать.
На помощь кинулись инструкторы. Не с первого раза им удалось поднять мальчика, ведь глубина чаши - около пяти метров.
Леонид Черниговский, работающий пожарным в усольской пожарно-спасательной части № 57, а в свободное время обучающий детей плаванию, завершил занятие со своей группой, проводил ребят и занимался инвентарём на втором этаже. Он услышал шум вниз, заглянув в помещение бассейна, увидел, как из воды вытаскивают подростка. За многие годы службы в пожарной охране Леониду Владимировичу не раз приходилось выносить на себе людей, пострадавших на пожаре, и оказывать им помощь. И в этой ситуации он не раздумывал ни секунды.
- Навык сердечно-лёгочной реанимации всеми пожарными доводится до автоматизма во время обучения, на практических занятиях. Чтобы при любых обстоятельствах, оценив состояние человека, незамедлительно начинать действовать. Запрокидываешь голову - два выдоха, тридцать нажатий, два выдоха, тридцать нажатий... И так до тех пор, пока человек не начнёт подавать признаки жизни, или пока тебя не сменят врачи «скорой». В случае с Никитой, думаю, победила его воля к жизни - он пришёл в сознание, начал откашливаться, - рассказал Леонид Черниговский.
Прибывшие медики госпитализировали парня, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
- Эмоции пришли позже. Когда сообщили, что в воде мальчик пробыл около четырёх минут, тут и появился страх за его состояние. Но успокаивало то, что он довольно чётко отвечал на вопросы. Сказал, что помнит, как нырнул, а очнулся уже в окружении людей. С подростками, чей организм проходит через глобальные изменения, такое случается. При физической активности, резкой смене температурного режима - внезапное головокружение, потеря сознания. Им самим нужно быть всегда начеку, более тщательно следить за самочувствием, при первых признаках недомогания сообщать об этом родителям и тренерам, не стесняться обращаться за помощью, - подчеркнул пожарный.
Накануне мама подростка позвонила на телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области и выразила слова благодарности.
- Он вернул моего сына к жизни, спас нашу семью от большого горя, - сказала женщина.
Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области приняло решение о представлении командира отделения пожарно-спасательной части № 57 Леонида Черниговского к ведомственной награде.
В Иркутской области пожарный вернул к жизни утонувшего подростка
Происшествия, Фото:
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