В Бурятии во время снегопада столкнулись два грузовика

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Два человека получили травмы



Утром 24 ноября в районах Бурятии выпал снегопад. Около 7:30 на 335 км федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Каменск Кабанского района Бурятии произошло ДТП. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля марок «Шакман» и «Газель».



- В результате ДТП водитель и пассажир «Газели» получили травмы, после оказания медицинской помощи отпущены, не госпитализированы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В Госавтоинспекции отметили, что ДТП произошло в условиях снегопада, водители трезвые. Сейчас движение транспортных средств на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.



