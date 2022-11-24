Два человека получили травмы
Утром 24 ноября в районах Бурятии выпал снегопад. Около 7:30 на 335 км федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Каменск Кабанского района Бурятии произошло ДТП. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля марок «Шакман» и «Газель».
- В результате ДТП водитель и пассажир «Газели» получили травмы, после оказания медицинской помощи отпущены, не госпитализированы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции отметили, что ДТП произошло в условиях снегопада, водители трезвые. Сейчас движение транспортных средств на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.
В Бурятии во время снегопада столкнулись два грузовика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После отмены «условки» его на четыре года отправили в колонию
Юноша провёл под водой около четырёх минут
Два человека получили травмы
Хозяйка дома тщетно пыталась потушить огонь
Молодых финансовых мошенников поймали в Чите
Молодой человек сам выдал себя своим поведением
Мальчика сопровождала его мама
Тревогу бьют жители посёлка Восточный
Мужчина катался по сельским улицам
Нарушителя удалось быстро задержать
Его засекла городская система видеонаблюдения
На эти деньги девушка купила два телефона – себе и пожилому мужчине
Мужчина украл дорогое оборудование
Мужчины пытались отнять у девушки сумочку
О ходе расследования поручил доложить председатель Следственного комитета России