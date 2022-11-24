24 ноября

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В Бурятии во время снегопада столкнулись два грузовика

В Бурятии во время снегопада столкнулись два грузовика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Два человека получили травмы

Утром 24 ноября в районах Бурятии выпал снегопад. Около 7:30 на 335 км федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Каменск Кабанского района Бурятии произошло ДТП. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля марок «Шакман» и «Газель».

- В результате ДТП водитель и пассажир «Газели» получили травмы, после оказания медицинской помощи отпущены, не госпитализированы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции отметили, что ДТП произошло в условиях снегопада, водители трезвые. Сейчас движение транспортных средств на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.

ДТП

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