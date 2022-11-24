24 ноября

23 ноября

Популярное

Трое забайкальцев похищали деньги россиян через микрозаймы

Трое забайкальцев похищали деньги россиян через микрозаймы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодых финансовых мошенников поймали в Чите

В Чите задержали трёх жителей Петровск-Забайкальского района, подозреваемых в мошенничестве с паспортными данными россиян и микрозаймами. Они на протяжении года незаконно завладевали данными паспортов жителей различных регионов России, оформляя на них микрозаймы.

Мошенниками оказались трое молодых людей. Одному из них нет и 18 лет.

В общей сложности они похитили около 150 тысяч рублей.

- В настоящее время доказана причастность 21-летнего и 20-летнего забайкальцев и их несовершеннолетнего подельника к 14 фактам дистанционных мошенничеств. В общей сложности злоумышленники похитили около 150 тысяч рублей. Незаконно полученные денежные средства, подозреваемые обналичивали с помощью банковских крат знакомых и родственников, умалчивая о происхождении денежных средств, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Кроме того, одному из аферистов грозит ещё одна статья за вовлечение подростка в совершение преступлений.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Трое забайкальцев похищали деньги россиян через микрозаймы
Трое забайкальцев похищали деньги россиян через микрозаймы
Происшествия, 24.11.2022
Молодых финансовых мошенников поймали в Чите
Улан-удэнцы боятся сгореть из-за тлеющего золошлака
Улан-удэнцы боятся сгореть из-за тлеющего золошлака
Происшествия, 24.11.2022
Тревогу бьют жители посёлка Восточный  
Угонщик из Улан-Удэ получил два года «строгача»
Угонщик из Улан-Удэ получил два года «строгача»
Происшествия, 24.11.2022
Мужчина катался по сельским улицам 
В Бурятии сиделка тайком оформила на пенсионера два кредита
В Бурятии сиделка тайком оформила на пенсионера два кредита
Происшествия, 23.11.2022
На эти деньги девушка купила два телефона – себе и пожилому мужчине
Житель Иркутской области напал на майнинг-ферму
Житель Иркутской области напал на майнинг-ферму
Происшествия, 23.11.2022
Мужчина украл дорогое оборудование 
Читинка смогла отбиться от грабителей
Читинка смогла отбиться от грабителей
Происшествия, 23.11.2022
Мужчины пытались отнять у девушки сумочку 
В Бурятии мать замёрзшей насмерть девочки была трезвой
В Бурятии мать замёрзшей насмерть девочки была трезвой
Происшествия, 23.11.2022
О ходе расследования поручил доложить председатель Следственного комитета России
В Улан-Удэ сотрудник ДПС вымогал взятку у невиновного водителя
В Улан-Удэ сотрудник ДПС вымогал взятку у невиновного водителя
Происшествия, 23.11.2022
Деньги водитель передавал под контролем сотрудников УФСБ
В Забайкалье «находчивый» отец украл санки из подъезда
В Забайкалье «находчивый» отец украл санки из подъезда
Происшествия, 23.11.2022
Мужчина хотел сделать подарок своим детям
В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку
В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку
Происшествия, 23.11.2022
Задержание произошло на Левом берегу
В Бурятии насмерть замёрзла четырёхлетняя девочка
В Бурятии насмерть замёрзла четырёхлетняя девочка
Происшествия, 23.11.2022
Малышка самостоятельно вышла ночью на улицу после того, как мать уложила её спать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^