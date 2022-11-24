Молодых финансовых мошенников поймали в Чите
В Чите задержали трёх жителей Петровск-Забайкальского района, подозреваемых в мошенничестве с паспортными данными россиян и микрозаймами. Они на протяжении года незаконно завладевали данными паспортов жителей различных регионов России, оформляя на них микрозаймы.
Мошенниками оказались трое молодых людей. Одному из них нет и 18 лет.
В общей сложности они похитили около 150 тысяч рублей.
- В настоящее время доказана причастность 21-летнего и 20-летнего забайкальцев и их несовершеннолетнего подельника к 14 фактам дистанционных мошенничеств. В общей сложности злоумышленники похитили около 150 тысяч рублей. Незаконно полученные денежные средства, подозреваемые обналичивали с помощью банковских крат знакомых и родственников, умалчивая о происхождении денежных средств, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Кроме того, одному из аферистов грозит ещё одна статья за вовлечение подростка в совершение преступлений.
Трое забайкальцев похищали деньги россиян через микрозаймы
Происшествия, Фото:
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