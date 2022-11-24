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В Бурятии росгвардейцы приехали за дебоширом, а поймали ещё и угонщика

В Бурятии росгвардейцы приехали за дебоширом, а поймали ещё и угонщика
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Молодой человек сам выдал себя своим поведением

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по сообщению о хулиганстве. Пассажир междугороднего маршрутного такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя неадекватно. Он нарушал общественный порядок и мешая остальным попутчикам.

Пока шло разбирательство, один из пассажиров маршрутки вдруг встал и попытался скрыться. Тем самым он только привлёк внимание росгвардейцев. Они остановили занервничавшего молодого человека и решили проверить его документы. Так выяснилось, что парень находится в оперативном розыске за угон автомобиля.

- 20-летний местный житель угнал в селе Нижний Торей автомобиль у своей знакомой, разбил его и бросил в селе Петропавловка. На автобусе он собирался уехать в Улан-Удэ, однако был замечен сотрудниками вневедомственной охраны и задержан, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

И подозреваемого в угоне, и дебошира из автобуса доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. В отношении автобусного хулигана же составили протокол об административном правонарушении.

Росгвардия угон дебош

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