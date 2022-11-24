В Бурятии росгвардейцы приехали за дебоширом, а поймали ещё и угонщика

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодой человек сам выдал себя своим поведением



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по сообщению о хулиганстве. Пассажир междугороднего маршрутного такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя неадекватно. Он нарушал общественный порядок и мешая остальным попутчикам.



Пока шло разбирательство, один из пассажиров маршрутки вдруг встал и попытался скрыться. Тем самым он только привлёк внимание росгвардейцев. Они остановили занервничавшего молодого человека и решили проверить его документы. Так выяснилось, что парень находится в оперативном розыске за угон автомобиля.



- 20-летний местный житель угнал в селе Нижний Торей автомобиль у своей знакомой, разбил его и бросил в селе Петропавловка. На автобусе он собирался уехать в Улан-Удэ, однако был замечен сотрудниками вневедомственной охраны и задержан, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



И подозреваемого в угоне, и дебошира из автобуса доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.



По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. В отношении автобусного хулигана же составили протокол об административном правонарушении.



