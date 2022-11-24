Угонщик из Улан-Удэ получил два года «строгача»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина катался по сельским улицам



52-летний житель Улан-Удэ, угнавший автомобиль, отправился за решётку.



Мужчина приехал в село Хоринск на встречу одноклассников. Употребив спиртное, он решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у магазина. Машина не была заперта, а в замке зажигания находится ключ, оставленный владельцем. Угонщик сел за руль автомобиля и катался по улицам села до задержания его полицейскими.



- Суд с учётом непогашенной судимости назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор суда вступил в законную силу.

