Мужчина катался по сельским улицам
52-летний житель Улан-Удэ, угнавший автомобиль, отправился за решётку.
Мужчина приехал в село Хоринск на встречу одноклассников. Употребив спиртное, он решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у магазина. Машина не была заперта, а в замке зажигания находится ключ, оставленный владельцем. Угонщик сел за руль автомобиля и катался по улицам села до задержания его полицейскими.
- Суд с учётом непогашенной судимости назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор суда вступил в законную силу.
Угонщик из Улан-Удэ получил два года «строгача»
Происшествия, Фото:
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