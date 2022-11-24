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23 ноября

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Угонщик из Улан-Удэ получил два года «строгача»

Угонщик из Улан-Удэ получил два года «строгача»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина катался по сельским улицам

52-летний житель Улан-Удэ, угнавший автомобиль, отправился за решётку. 

Мужчина приехал в село Хоринск на встречу одноклассников. Употребив спиртное, он решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у магазина. Машина не была заперта, а в замке зажигания находится ключ, оставленный владельцем. Угонщик сел за руль автомобиля и катался по улицам села до задержания его полицейскими. 

- Суд с учётом непогашенной судимости назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор суда вступил в законную силу.
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