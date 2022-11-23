В Бурятии пьяный мужчина угнал машину перед вокзалом

Нарушителя удалось быстро задержать



В Северобайкальске задержали пьяного 22-летнего мужчину, пытавшегося угнать чужой автомобиль с железнодорожного вокзала. Машину 65-летний владелец припарковал на привокзальной площади, сам тем временем направился встречать прибывших родственников.



О неадекватном вождении полиции сообщила очевидец. Сам хозяин машины также увидел происходящее. Вернувшись, он пустился в погоню за угонщиком.



Молодого человека задержали полицейские на прилегающей к вокзалу дороге. Выяснилось, что нарушитель приехал из Кабанского района в гости к родственникам.



- Выяснилось, что находящийся за рулём гражданин около месяца назад приехал из Кабанского района погостить к родственникам в п. Нижнеангарск. В Северобайкальске он в течение суток распивал спиртное в увеселительных заведениях. А уехать обратно решил, завладев чужим автомобилем, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Известно, что угонщик проник в машину через незапертую водительскую дверь. После чего завёл авто, сомкнув провода замка зажигания.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабёж. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Ведётся дознание.

