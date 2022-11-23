На эти деньги девушка купила два телефона – себе и пожилому мужчине
В Еравнинском районе Бурятии в полицию обратился 61-летний мужчина. Он рассказал, что на нём «висит» кредитная задолженность в 27 тысяч рублей. При этом никаких займов пенсионер не оформлял.
Полицейские выяснили, что два кредита были взяты в мае 2021 года. Пожилой мужчина инвалид-колясочник и живёт у одной из семей села. За ним ухаживала 23-летняя односельчанка. Она покупала за его деньги продукты, одежду и приносила в дом.
Покупки она совершала банковской картой пенсионера с его позволения, сообщая ему обо всех транзакциях. Но в один момент девушка решила без разрешения воспользоваться картой, когда пожилой мужчина был пьян и не находился дома.
- Воспользовавшись тем, что пенсионер в течение нескольких дней употреблял спиртное и не находился дома, она через мобильное банковское приложение оформила два кредита на его имя на покупку сотовых телефонов общей суммой в 27 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
«Заботливая» сиделка один телефон забрала себе. Другой - отдала пенсионеру. При этом, не сказав, каким образом она их приобрела.
Полицейские подтвердили причастность девушки к содеянному. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее не была судима. Нигде не работает.
В Бурятии сиделка тайком оформила на пенсионера два кредита
Происшествия, Фото:
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