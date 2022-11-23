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В Забайкалье «находчивый» отец украл санки из подъезда

В Забайкалье «находчивый» отец украл санки из подъезда
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина хотел сделать подарок своим детям

В посёлке Кукуй Сретенского района Забайкальского края в полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё украли детские сани из подъезда многоквартирного дома. Ущерб женщина оценила в шесть тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ранее судимого 22-летнего жителя посёлка Кокуй. Его доставили в отдел полиции. Подозреваемый признался, что похитил сани для своих детей, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сани-коляска изъяты и возвращены хозяйке.
кража

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