Мужчина несколько раз воткнул ему нож в шею
22-летнего жителя Мухоршибирского района Бурятии осудили за убийство. В сентябре он расправился с 36-летним сожителем родной сестры.
Молодой человек выпивал с мужчиной у него дома. В какой-то момент они поссорились из-за незначительного повода.
Парень схватил два кухонных ножа и одним из них четырежды ударил собутыльника прямо в шею, один раз даже полоснув по ней лезвием. Злоумышленник поднял голову хозяина дома, который упал, уткнувшись лицом в пол. И задел ножом сонную артерию своей жертвы.
Пострадавший скончался на месте от обильной кровопотери. Преступник после расправы принялся крушить чужую мебель и технику, но потом успокоился и велел матери вызвать «скорую» и полицию.
Вскоре приехали отец и сестра убитого. Когда сельчанина уже садили в полицейскую машину, он заявил родственникам мужчины: «Я зарезал его как барана».
- Во время предварительного следствия и уже на заседании ранее не судимый молодой человек признал свою вину. В итоге ему дали восемь колонии с ограничением свободы сроком на один год, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
«Зарезал как барана»: Житель Бурятии жестоко расправился с избранником сестры
Происшествия, Фото:
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