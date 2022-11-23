«Зарезал как барана»: Житель Бурятии жестоко расправился с избранником сестры

Мужчина несколько раз воткнул ему нож в шею



22-летнего жителя Мухоршибирского района Бурятии осудили за убийство. В сентябре он расправился с 36-летним сожителем родной сестры.



Молодой человек выпивал с мужчиной у него дома. В какой-то момент они поссорились из-за незначительного повода.



Парень схватил два кухонных ножа и одним из них четырежды ударил собутыльника прямо в шею, один раз даже полоснув по ней лезвием. Злоумышленник поднял голову хозяина дома, который упал, уткнувшись лицом в пол. И задел ножом сонную артерию своей жертвы.



Пострадавший скончался на месте от обильной кровопотери. Преступник после расправы принялся крушить чужую мебель и технику, но потом успокоился и велел матери вызвать «скорую» и полицию.



Вскоре приехали отец и сестра убитого. Когда сельчанина уже садили в полицейскую машину, он заявил родственникам мужчины: «Я зарезал его как барана».



- Во время предварительного следствия и уже на заседании ранее не судимый молодой человек признал свою вину. В итоге ему дали восемь колонии с ограничением свободы сроком на один год, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

