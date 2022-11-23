Улан-удэнцы возмущены «покатушками» на тропе здоровья





Лихачи на внедорожниках гоняли по тропе здоровья на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Инцидент произошёл в субботу, 19 ноября. Свидетелями стали люди, прогуливающиеся по пешеходной лесной дороге. Один из них запечатлел увиденное на фото и опубликовал на своей странице в соцсети.- Штук пять джипов устроили покатушки, уверенно разгоняя бабушек с палочками, газовали, заезжали в лес, ломая подлесок. В общем, всячески демонстрируя свою крутость и абсолютное неуважение к обществу, - написал возмущённый горожанин.Очевидцы делали замечания автомобилистам, но те вступали с ними в споры. Так что горожанин усомнился в адекватности любителей «покатушек». «Ездить мимо детей и пенсионеров, периодически вступая с ними в споры, это уже какая-то лёгкая степень слабоумия. Может водителям стоит ещё раз пройти медосмотр», - с сарказмом предложил он.На автомобилях лихачей были госномера Иркутской области; возможно, гости из соседнего региона не знали, что эта тропа пешеходная. Однако в их компании были и машины с местными номерами.- На справедливые замечания пассажирка из машины с иркутскими номерами сообщила, что, во-первых, это танковая дорога, во-вторых, здесь нет знаков. И вообще кто эту тропу здоровья установил? Я понимаю, иркутяне могут много чего не знать, да и видимо не хотят знать, но среди них же были и машины с местными номерами, уж им-то стыдно не понимать, где они катаются, - продолжил улан-удэнец.В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, сто в понедельник, 21 ноября, сотрудники МБУ «Городское лесничество» обследовали территорию тропы. В результате осмотра повреждений не было зарегистрировано, уточнили специалисты.