Маленькие сельчане и их родители получили серьёзные ожоги
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в селе Саяны в Окинском районе Бурятии произошёл поздним вечером 20 ноября. Там загорелся частный дом. Жильцы – семейная пара – потушили возгорание, но при этом серьёзно пострадали. Супруги и двое их детей получили ожоги и отравились продуктами горения.
У 39-летней женщины были 45%-ные ожоги лица, рук и ног, у 37-летнего мужчины – лица и ладоней II и III степени, у пятилетнего мальчика и двухлетней девочки обгорели туловище и конечности (10-15%). Всю семью доставили в центральную районную больницу.
На место выезжали дознаватель и участковый. Возгорание обнаружили староста села и местный животновод. Как выяснилось позже, причиной стала детская шалость с огнём. Родители выпили и уснули, а ребятишки в это время баловались с зажигалкой и подожгли вещи.
Первой проснулась их мать, которая выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Потом она вернулась и вывела во двор сожителя и сына с дочерью.
Женщина и двухлетняя малышка находились в тяжёлом состоянии – у них был травматический шок, мальчик – в состоянии средней степени тяжести, а глава семейства – в стабильном. Сотрудники центральной районной больницы постоянно консультировались с коллегами из БСМП, детской республиканской клинической больницы и территориального центра медицины катастроф.
В итоге детей и родителей решили эвакуировать из Оки в Улан-Удэ. Мать и дочку к тому времени уже вывели из травматического шока. Накануне самолёт санавиации L-410 совершил посадку в 35 километрах от районного центра – села Орлик – и забрал пациентов.
- Все пострадавшие были госпитализированы. Двое взрослых – в БСМП, двое детей – в детскую республиканскую клиническую больницу. Девочка находится в реанимации, - сообщает «Ока-инфо».
Семью, пострадавшую в страшном пожаре в Оке, перевезли в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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