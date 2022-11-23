Пьяный вахтовик спалил имущество организации
Суд признал 47-летнего жителя города Борзи Забайкальского края, который по неосторожности устроил крупный пожар, виновным по статье «Уничтожение чужого имущества путём неосторожного обращения с огнём». Ему назначено 240 часов обязательных работ. А также суд обязал его выплатить более 1,5 млн рублей ущерба.
Пожар произошёл 3 января 2021 года. Работающий вахтовым методом на Верхне-Алиинском месторождении мужчина лёг спать, будучи пьяным. При этом он забыл потушить свечу.
В результате произошёл пожар, в котором сгорело имущество золоторудной компании «Омчак».
После оглашения решения суда адвокат осуждённого подал апелляционную жалобу.
- Обвиняемый пытался избежать ответственности за содеянное, утверждая, что не мог совершить данное преступление. Вместе с тем суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о доказанности его вины, в том числе, по результатам проведённых по уголовному делу экспертиз, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Жалоба стороны защиты отклонена, приговор вступил в законную силу.
Забайкалец, устроивший пожар из-за непотушенной свечи, заплатит 1,5 млн
Происшествия, Фото:
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