Забайкалец, устроивший пожар из-за непотушенной свечи, заплатит 1,5 млн

Пьяный вахтовик спалил имущество организации



Суд признал 47-летнего жителя города Борзи Забайкальского края, который по неосторожности устроил крупный пожар, виновным по статье «Уничтожение чужого имущества путём неосторожного обращения с огнём». Ему назначено 240 часов обязательных работ. А также суд обязал его выплатить более 1,5 млн рублей ущерба.



Пожар произошёл 3 января 2021 года. Работающий вахтовым методом на Верхне-Алиинском месторождении мужчина лёг спать, будучи пьяным. При этом он забыл потушить свечу.



В результате произошёл пожар, в котором сгорело имущество золоторудной компании «Омчак».



После оглашения решения суда адвокат осуждённого подал апелляционную жалобу.



- Обвиняемый пытался избежать ответственности за содеянное, утверждая, что не мог совершить данное преступление. Вместе с тем суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о доказанности его вины, в том числе, по результатам проведённых по уголовному делу экспертиз, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Жалоба стороны защиты отклонена, приговор вступил в законную силу.

