Электроэнергию быстро вернули в дома сельчан
22 ноября в 10:40 произошло аварийное отключение электроэнергии в Бичурском и Мухоршибирском районах Бурятии.
Всего под отключение попали 39 населённых пунктов с населением более 22 тысяч человек. Предварительная причина отключения - неисправность на высоковольтной линии110 кВ, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Бригады РЭС провели осмотр электрооборудования.
В 10:55 при повторном включении электроснабжение полностью было восстановлено всем потребителям.
Более 22 тысяч жителей Бурятии попали под отключение электричества
Происшествия, Фото:
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