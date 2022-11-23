Более 22 тысяч жителей Бурятии попали под отключение электричества

Электроэнергию быстро вернули в дома сельчан



22 ноября в 10:40 произошло аварийное отключение электроэнергии в Бичурском и Мухоршибирском районах Бурятии.



Всего под отключение попали 39 населённых пунктов с населением более 22 тысяч человек. Предварительная причина отключения - неисправность на высоковольтной линии110 кВ, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Бригады РЭС провели осмотр электрооборудования.



В 10:55 при повторном включении электроснабжение полностью было восстановлено всем потребителям.



