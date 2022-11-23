23 ноября

22 ноября

Популярное

Осуждённый из Краснодарского края обманывал жителей Бурятии

Осуждённый из Краснодарского края обманывал жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Телефонный мошенник выманил у жителей разных регионов более миллиона рублей

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края. Он обвиняется в совершении 16 преступлений по статье «Мошенничество».

По версии следствия, преступник, отбывая наказание в исправительной колонии в Краснодарском крае, звонил жителям Республик Бурятия, Башкортостан и Марий Эл, Московской, Рязанской, Архангельской и Костромской областей, а также Хабаровского и Краснодарского краёв. Во время телефонного разговора аферист представлялся работником прокуратуры и, обманывая людей, просил пополнить счета абонентских номеров. Таким образом он похитил 1,22 млн рублей.

В период расследования уголовного дела в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
мошенничество суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за перекала печей происходят пожары
В Бурятии из-за перекала печей происходят пожары
Происшествия, 23.11.2022
Неисправная печь – частая причина пожаров в холода
Осуждённый из Краснодарского края обманывал жителей Бурятии
Осуждённый из Краснодарского края обманывал жителей Бурятии
Происшествия, 23.11.2022
Телефонный мошенник выманил у жителей разных регионов более миллиона рублей            
В Ангарске женщина зарезала собутыльника, спрятав труп в болоте
В Ангарске женщина зарезала собутыльника, спрятав труп в болоте
Происшествия, 23.11.2022
Задержанная была судима 12 раз за имущественные преступления
В Иркутской области будут судить двух молодых закладчиков
В Иркутской области будут судить двух молодых закладчиков
Происшествия, 23.11.2022
У молодых людей нашли почти два килограмма синтетики
В Забайкалье задержали группу вымогателей
В Забайкалье задержали группу вымогателей
Происшествия, 22.11.2022
Вымогатели требовали с избитого парня миллион рублей
Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку
Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку
Происшествия, 22.11.2022
Временами сердобольная женщина выручала мужчину в трудных жизненных ситуациях
Улан-удэнец рассказал, как за доброе дело получил разбитый нос
Улан-удэнец рассказал, как за доброе дело получил разбитый нос
Происшествия, 22.11.2022
Шокирующая история поразила жителей столицы Бурятии
В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне
В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне
Происшествия, 22.11.2022
Ранее её сильно побил пьяный сожитель
В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста
В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста
Происшествия, 22.11.2022
Водитель увидел незнакомого мужчину за рулём своего автомобиля
Житель Бурятии стащил больше 100 тысяч рублей у спящего иркутянина
Житель Бурятии стащил больше 100 тысяч рублей у спящего иркутянина
Происшествия, 22.11.2022
Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале
В Бурятии сгорели «Жигули»
В Бурятии сгорели «Жигули»
Происшествия, 22.11.2022
Вероятно, произошло короткое замыкание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^