Телефонный мошенник выманил у жителей разных регионов более миллиона рублей
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края. Он обвиняется в совершении 16 преступлений по статье «Мошенничество».
По версии следствия, преступник, отбывая наказание в исправительной колонии в Краснодарском крае, звонил жителям Республик Бурятия, Башкортостан и Марий Эл, Московской, Рязанской, Архангельской и Костромской областей, а также Хабаровского и Краснодарского краёв. Во время телефонного разговора аферист представлялся работником прокуратуры и, обманывая людей, просил пополнить счета абонентских номеров. Таким образом он похитил 1,22 млн рублей.
В период расследования уголовного дела в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Осуждённый из Краснодарского края обманывал жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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