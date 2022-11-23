В Ангарске женщина зарезала собутыльника, спрятав труп в болоте

Задержанная была судима 12 раз за имущественные преступления



4 ноября в Ангарске в районе СНТ «Лесник – 1» нашли тело 35-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Его извлекли из замёрзшего болота.



Спустя почти три недели, 21 ноября, задержали подозреваемую – 36-летнюю ранее судимую женщину. Ранее она была 12 раз судима за имущественные преступления.



Задержанная призналась в убийстве и рассказала о мотивах.



- Следователям она пояснила, что 9 октября в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков причинила ножевые ранения своему знакомому, от которых 34-летний мужчина скончался на месте преступления. Женщина и её сожитель вынесли тело погибшего в огород, а спустя некоторое время перетащили к болоту, где избавились от него, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время с подозреваемой проводится проверка показаний на месте преступления. Решается мера пресечения в виде заключения под стражу.



