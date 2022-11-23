У молодых людей нашли почти два килограмма синтетики
В городе Братск Иркутской области предстанут перед судом двое молодых шелеховчан, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. В общей сложности у них изъяли около 1,8 кг синтетики.
Полицейские выяснили, что задержанные выполняли роль курьеров в интернет-магазине. В июне оперативники получили информацию о возможной транспортировке наркотиков из Шелехова в Братский район с целью сбыта.
Наркокурьеров поймали недалеко от села Кузнецовка. Задержанными оказались 23 и 25 летние жители города Шелехов.
- В салоне автомобиля, на котором передвигались молодые люди, обнаружено более 1,3 кг заранее поделённого на части производного метилэфедрона. Ещё около 500 граммов указанного вещества полицейские изъяли из уже оборудованного тайника-закладки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области будут судить двух молодых закладчиков
Происшествия, Фото:
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