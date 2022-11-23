23 ноября

22 ноября

Популярное

В Иркутской области будут судить двух молодых закладчиков

В Иркутской области будут судить двух молодых закладчиков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У молодых людей нашли почти два килограмма синтетики

В городе Братск Иркутской области предстанут перед судом двое молодых шелеховчан, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. В общей сложности у них изъяли около 1,8 кг синтетики.

Полицейские выяснили, что задержанные выполняли роль курьеров в интернет-магазине. В июне оперативники получили информацию о возможной транспортировке наркотиков из Шелехова в Братский район с целью сбыта.

Наркокурьеров поймали недалеко от села Кузнецовка. Задержанными оказались 23 и 25 летние жители города Шелехов.

- В салоне автомобиля, на котором передвигались молодые люди, обнаружено более 1,3 кг заранее поделённого на части производного метилэфедрона. Ещё около 500 граммов указанного вещества полицейские изъяли из уже оборудованного тайника-закладки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье задержали группу вымогателей
В Забайкалье задержали группу вымогателей
Происшествия, 22.11.2022
Вымогатели требовали с избитого парня миллион рублей
Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку
Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку
Происшествия, 22.11.2022
Временами сердобольная женщина выручала мужчину в трудных жизненных ситуациях
Улан-удэнец рассказал, как за доброе дело получил разбитый нос
Улан-удэнец рассказал, как за доброе дело получил разбитый нос
Происшествия, 22.11.2022
Шокирующая история поразила жителей столицы Бурятии
В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне
В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне
Происшествия, 22.11.2022
Ранее её сильно побил пьяный сожитель
В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста
В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста
Происшествия, 22.11.2022
Водитель увидел незнакомого мужчину за рулём своего автомобиля
Житель Бурятии стащил больше 100 тысяч рублей у спящего иркутянина
Житель Бурятии стащил больше 100 тысяч рублей у спящего иркутянина
Происшествия, 22.11.2022
Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале
В Бурятии сгорели «Жигули»
В Бурятии сгорели «Жигули»
Происшествия, 22.11.2022
Вероятно, произошло короткое замыкание
В Бурятии владельцам сгоревшей фермы нужна помощь
В Бурятии владельцам сгоревшей фермы нужна помощь
Происшествия, 22.11.2022
Фермерам, которые лишились единственного дохода, предстоит отстраивать нажитое тяжёлым трудом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^