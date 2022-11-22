В Бурятии прооперировали раненого из самодельного пистолета парня

Стали известны подробности состояния молодого джидинца, который получил пулю в живот из самодельного пистолета. После ранения его доставили в центральную районную больницу и экстренно прооперировали.
Сейчас сельчанин находится в палате интенсивной терапии. Его ввели в медикаментозный сон. Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное, сообщили в группе «Джида-инфо 24/7» со ссылкой на представителей районной больницы.
Парня с огнестрельным ранением привезли в медучреждение утром 22 ноября. По версии следствия, он пострадал от рук 38-летнего родственника. Подозреваемого, который живёт в улусе Верхний Бургалтай в Джидинском районе, уже задержали.
- В ночь на 22 ноября он употреблял спиртное в своём доме с компанией молодых людей, среди которых было несколько его родственников. Под утро мужчина поссорился с одним из них и выстрелил противнику в живот из самодельного однозарядного мелкокалиберного пистолета, который незаконно хранил дома, – рассказали ранее в СК СКР по Бурятии.
Очевидцы сразу вызвали врачей. В следкоме возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, а после ему должны избрать меру пресечения.