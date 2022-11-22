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В Бурятии сгорели «Жигули»

В Бурятии сгорели «Жигули»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятно, произошло короткое замыкание

21 ноября на улице Московская в посёлке Клюевка Кабанского района Бурятии загорелся автомобиль «ВАЗ-2101».

- На момент прибытия первого подразделения пожарных автомобиль горел изнутри. Пожарные ликвидировали огонь за четыре минуты. Огнём уничтожено подкапотное пространство и передняя часть салона изнутри, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Со слов очевидцев, рядом с автомобилем никого не видели.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в подкапотном пространстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 ноября в посёлке Николаевский сгорел гараж с двумя автомобилями
пожар автомобили

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