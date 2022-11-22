Житель Бурятии незаконно рубил деревья ради строительства гаража

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Ущерб составил 900 тысяч рублей



Днём 21 ноября участковый уполномоченный полиции и лесники поймали «чёрного» лесоруба в Тарбагатайском районе, сообщили в МВД по Бурятии.



Заехав в лес в полутора километрах от села Харитоново, сотрудники услышали звуки бензопилы и работающего двигателя трактора. На месте происшествия мужчина пилил деревья. При проверке документов выяснилось, что разрешения на заготовку древесины у него нет.



Было изъято более 20 кубометров заготовленной древесины, трактор и две бензопилы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 900 тысяч рублей.



Установлено, что задержанный 29-летний житель Селенгинского района ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина рассказал полицейским, что срубил деревья для постройки гаража.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».

