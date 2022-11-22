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Житель Бурятии незаконно рубил деревья ради строительства гаража

Житель Бурятии незаконно рубил деревья ради строительства гаража
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Ущерб составил 900 тысяч рублей

Днём 21 ноября участковый уполномоченный полиции и лесники поймали «чёрного» лесоруба в Тарбагатайском районе, сообщили в МВД по Бурятии.

Заехав в лес в полутора километрах от села Харитоново, сотрудники услышали звуки бензопилы и работающего двигателя трактора. На месте происшествия мужчина пилил деревья. При проверке документов выяснилось, что разрешения на заготовку древесины у него нет.

Было изъято более 20 кубометров заготовленной древесины, трактор и две бензопилы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 900 тысяч рублей.

Установлено, что задержанный 29-летний житель Селенгинского района ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина рассказал полицейским, что срубил деревья для постройки гаража.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». 
черные лесорубы

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