В Иркутске пьяный лихач на новом авто протаранил полицейскую машину и дерево

Автомобилист пытался скрыться от полицейских



Около часа ночи на улице Розы Люксембург в Иркутске госавтоинспекторы заметили автомобиль, который опасно маневрировал. Полицейские предположили, что за рулём может находиться нетрезвый водитель, рассказали в пресс-службе ГУ ИВД по Иркутской области.



Через громкоговоритель они потребовали остановить иномарку. Однако автомобилист попытался скрыться, уехав во дворы многоквартирных домов. Там в этот момент находился экипаж патрульно-постовой службы полиции. Машина под управлением иркутянина совершила столкновение со служебным автомобилем, а затем, задев ещё одно транспортное средство, врезалась в дерево. После этого водителя задержали полицейские.



Выяснилось, что 18-летний местный житель приобрёл «Хонду Цивик» накануне. Отметив столь радостное событие, решил сесть за руль, не имея водительских прав и полиса ОСАГО.



- Я замкнутый двор проехал, и ППС выехали сзади, когда я задним ходом сдавал. Врезался в них. Я испугался, поехал вперёд и врезался в дерево, - рассказал задержанный водитель.



В отношении правонарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Его автомобиль помещён на специализированную стоянку.

