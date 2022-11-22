Из-за серьёзной ночной аварии в Улан-Удэ затопило улицу

Крупная коммунальная авария произошла в столице Бурятии ночью 22 ноября. В 01:50 в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступило сообщение о выходе воды на улице Лимонова, 2б.
На место для обследования сетей сразу же выехала дежурная бригада. Сейчас там ведутся земляные работы. Причина аварии устанавливается.
В нескольких домах на Лимонова – № 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 – наблюдается понижение давления внутри сети. Для местных жителей временно организовали подвоз воды – там курсирует автоцистерна. В пресс-службе «Водоканала» отметили, что к устранению технологического нарушения привлекли одну ремонтную бригаду и пять единиц спецтехники.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один крупный инцидент произошёл накануне вечером, 21 ноября. В 20:35 на новых головных сооружениях МУП «Водоканал» произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате этого остановил свою работу один из водозаборов на острове Спасский, началось падение давления на сетях и перебои с подачей воды в части Октябрьского, Железнодорожного, Советского района. На устранение аварии потребовалось около 1,5 часов.