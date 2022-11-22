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Улан-удэнца, до смерти избившего приятеля, задержали спустя 11 лет

Улан-удэнца, до смерти избившего приятеля, задержали спустя 11 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За это время второй преступник скончался

В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил человека, а затем более 11 лет скрывался от следствия.

Сейчас задержанному мужчине 46 лет. Преступление он совершил ещё летом 2011 года. Вместе с приятелем из-за конфликта они до смерти избили знакомого.

- Следствием установлено, что 4 июня 2011 года днём обвиняемый с несколькими приятелями, находясь на улице Рабочая, пришли домой к знакомому местному жителю, чтобы разобраться с ним из-за ранее произошедшего конфликта. После непродолжительной беседы обвиняемый вместе с одним из подельников стал избивать свою жертву. Сначала во дворе, а затем внутри жилища они нанесли мужчине множество ударов кулаками и ногами по голове и другим частям тела, причинив многочисленные травмы. После скрылись с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько недель он скончался в больнице, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Подозреваемых не удалось задержать по «горячим» следам.

За эти 11 лет, что прошло с момента гибели жертвы, один из нападавших продолжал спокойно жить в Улан-Удэ. Второй к сегодняшнему дню уже умер естественной смертью из-за заболевания.

Лишь недавно удалось установить местонахождение и задержать фигуранта дела Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Скоро он ответит за своё преступление, пусть и спустя 11 лет. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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