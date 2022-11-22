Улан-удэнца, до смерти избившего приятеля, задержали спустя 11 лет

За это время второй преступник скончался



В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил человека, а затем более 11 лет скрывался от следствия.



Сейчас задержанному мужчине 46 лет. Преступление он совершил ещё летом 2011 года. Вместе с приятелем из-за конфликта они до смерти избили знакомого.



- Следствием установлено, что 4 июня 2011 года днём обвиняемый с несколькими приятелями, находясь на улице Рабочая, пришли домой к знакомому местному жителю, чтобы разобраться с ним из-за ранее произошедшего конфликта. После непродолжительной беседы обвиняемый вместе с одним из подельников стал избивать свою жертву. Сначала во дворе, а затем внутри жилища они нанесли мужчине множество ударов кулаками и ногами по голове и другим частям тела, причинив многочисленные травмы. После скрылись с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько недель он скончался в больнице, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Подозреваемых не удалось задержать по «горячим» следам.



За эти 11 лет, что прошло с момента гибели жертвы, один из нападавших продолжал спокойно жить в Улан-Удэ. Второй к сегодняшнему дню уже умер естественной смертью из-за заболевания.



Лишь недавно удалось установить местонахождение и задержать фигуранта дела Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Скоро он ответит за своё преступление, пусть и спустя 11 лет.

