«ГАЗ-66» врезался в дерево
За прошедшие сутки, 21 ноября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими произошло вечером в Баунтовском районе.
59-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ-66», следуя со стороны села Багдарин в направлении села Ципикан, в какой-то момент потерял управление. Грузовик съехал с дороги и врезался в дерево.
- В результате ДТП водитель и два (мужчины 1966 и 1967 года рождения) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 20 ноября, в Заиграевском районе пострадал водитель перевернувшейся на крышу «Тойоты Калдины». В Улан-Удэ попал в ДТП подросток без прав, ехавший на мопеде.
В Бурятии водитель грузовика устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
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