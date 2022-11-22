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В Бурятии водитель грузовика устроил ДТП с пострадавшими

В Бурятии водитель грузовика устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«ГАЗ-66» врезался в дерево

За прошедшие сутки, 21 ноября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими произошло вечером в Баунтовском районе.

59-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ-66», следуя со стороны села Багдарин в направлении села Ципикан, в какой-то момент потерял управление. Грузовик съехал с дороги и врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель и два (мужчины 1966 и 1967 года рождения) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 20 ноября, в Заиграевском районе пострадал водитель перевернувшейся на крышу «Тойоты Калдины». В Улан-Удэ попал в ДТП подросток без прав, ехавший на мопеде.


ДТП

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