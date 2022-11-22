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В Бурятии сгорел гараж с двумя автомобилями

В Бурятии сгорел гараж с двумя автомобилями
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь также перешёл на два дома

Днём 20 ноября загорелся гараж в ДНТ «Ручеек» посёлка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии. О возгорании сообщил сын владельца, который находясь дома, увидел огонь из окна.

К месту пожара выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Заводское» и сотрудники трёх пожарных частей – всего 11 человек и четыре единицы техники.

К этому времени дощатый гараж был полностью охвачен огнём, пламя перешло на стоящие рядом дома. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось около 50 минут.


- В результате пожара огнём уничтожен гараж и находящиеся внутри два легковых автомобиля. Повреждена наружная стена и крыша рядом стоящего дома. У соседнего летнего нежилого дома, находящегося на расстоянии двух метров от горевшего гаража, повреждены огнём наружная стена и крыша. Общий забор уничтожен на площади 12 кв.м. Общая площадь пожара составила 85 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.
пожар автомобили

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