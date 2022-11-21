В Бурятии ОПГ «чёрных» лесорубов уничтожала лес в промышленных масштабах



Незаконную заготовку леса, которая велась в промышленных масштабах, пресекли в апреле. Фигурантов дела задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. У задержанных были изъяты пять грузовых автомобилей, два трактора, бензопилы и вырубленная древесина.









- Установлено, что в состав ОПГ, возглавляемой 32-летним жителем посёлка Горхон, входили трое неработающих односельчан. Мужчины заготавливали сосновый и лиственничный лес под видом легальной предпринимательской деятельности. Затем круглый лес на грузовых автомобилях транспортировался на принадлежащий организатору пункт приёма и отгрузки древесины - для переработки и сбыта, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В ходе проведения следственных мероприятий установлена причастность организованной группы к 10 фактам противоправной деятельности. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 5,5 млн рублей.





















В Бурятии завершили расследование уголовного дело в отношении ОПГ «чёрных» лесорубов. Они вырубили лес в особом крупном размере на территории Хандагатайского лесничества в Заиграевском районе.Всем задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.