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Улан-удэнец изрезал сожительницу ножом у подъезда

Улан-удэнец изрезал сожительницу ножом у подъезда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нападавший с ножом караулил женщину

В Улан-Удэ пойдёт под суд 37-летний ранее судимый мужчина, пытавший убить свою сожительницу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Следствием установлено, что преступление произошло в ночь на 18 августа 2022 года. Пара распивала алкоголь в квартире дома на улице Толстого.

Под утро пьяные сожители поссорились, и мужчина насильно вывел женщину на улицу, где избил. Затем вернулся в квартиру, взял нож и стал поджидать свою жертву. Когда женщина решила вернуться домой, он напал на неё возле подъезда и нанёс удары клинком в грудь и живот.

Женщину госпитализировали, и благодаря своевременной помощи врачей она осталась жива.

Нападавшего задержали спустя некоторое время в центре города на рынке.

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

покушение на убийство

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