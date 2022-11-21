Нападавший с ножом караулил женщину
В Улан-Удэ пойдёт под суд 37-летний ранее судимый мужчина, пытавший убить свою сожительницу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Следствием установлено, что преступление произошло в ночь на 18 августа 2022 года. Пара распивала алкоголь в квартире дома на улице Толстого.
Под утро пьяные сожители поссорились, и мужчина насильно вывел женщину на улицу, где избил. Затем вернулся в квартиру, взял нож и стал поджидать свою жертву. Когда женщина решила вернуться домой, он напал на неё возле подъезда и нанёс удары клинком в грудь и живот.
Женщину госпитализировали, и благодаря своевременной помощи врачей она осталась жива.
Нападавшего задержали спустя некоторое время в центре города на рынке.
Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Улан-удэнец изрезал сожительницу ножом у подъезда
Происшествия, Фото:
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