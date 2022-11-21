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В Иркутской области двое мужчин попались на рубках сосен и лиственниц

В Иркутской области двое мужчин попались на рубках сосен и лиственниц
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
«Чёрные» лесорубы нанесли ущерб в размере более 300 тысяч рублей

В Иркутской области полицейским поступила информация о «чёрных» лесорубах, который уничтожают лес в трёх километрах от жилого района Порожский города Братск.

Мужчин задержали на месте. Ими оказались местные жители 43 и 46 лет, у которых не было разрешительных документов на заготовку древесины.


- По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил более 300 тысяч рублей, а объём вырубки превысил 11 кубических метров. Мужчины свою вину в содеянном полностью признали. В ходе проведённого осмотра места происшествия изъяты деревья породы сосна и лиственница, грузовой автомобиль «ГАЗ», а также бензопила. Транспортное средство помещено на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Одному из задержанных избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.


черные лесорубы

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