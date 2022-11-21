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В центре Улан-Удэ фура снесла светофор, перепугав толпу пешеходов

В центре Улан-Удэ фура снесла светофор, перепугав толпу пешеходов
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Инцидент запечатлели на видео

19 ноября в Улан-Удэ фура снесла светофор возле торгового центра «Форум». Большая машина не вписалась в поворот, испугав толпу пешеходов. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошёл в половине шестого вечера. На кадрах видеорегистратора видно, что водитель фуры не рассчитал свои габариты при повороте в сторону улицы Советская. В результате фура снесла светофор и металлические ограждения.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что инцидент обошёлся без пострадавших.

Светофор будет восстановлен и подключён уже сегодня. А водитель возместит причинённые убытки.

- Светофорный объект будет восстановлен и подключён в течение сегодняшнего дня. Водитель, сбивший светофор, обязан возместить расходы за его восстановление, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.


светофоры

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