В центре Улан-Удэ фура снесла светофор, перепугав толпу пешеходов









19 ноября в Улан-Удэ фура снесла светофор возле торгового центра «Форум». Большая машина не вписалась в поворот, испугав толпу пешеходов. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».Инцидент произошёл в половине шестого вечера. На кадрах видеорегистратора видно, что водитель фуры не рассчитал свои габариты при повороте в сторону улицы Советская. В результате фура снесла светофор и металлические ограждения.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что инцидент обошёлся без пострадавших.Светофор будет восстановлен и подключён уже сегодня. А водитель возместит причинённые убытки.- Светофорный объект будет восстановлен и подключён в течение сегодняшнего дня. Водитель, сбивший светофор, обязан возместить расходы за его восстановление, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.