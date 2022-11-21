В Улан-Удэ мужчина рухнул с четырёхэтажной высоты

Происшествия, Фото: ТЦМК Бурятии

Его доставили в больницу в очень тяжёлом состоянии



Несчастный случай произошёл на минувших выходных в Улан-Удэ. Ночью, около 4 часов, мужчина упал с высоты четырёх этажей. В итоге он получил многочисленные тяжёлые повреждения, характерные для кататравмы – падения с высоты.



На место отправились сотрудники территориального центра медицины катастроф. Бригада экстренного реагирования прибыла туда уже через девять минут. Пострадавшему сделали обезболивание, зафиксировали повреждённые части тела с помощью штатных средств и провели противошоковую терапию. По словам анестезиолога-реаниматолога медицины катастроф Алексея Корнюшина, его пришлось подключить к искусственной вентиляции лёгких.



В 04:36 мужчину в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.



Проверку проводят полицейские.

