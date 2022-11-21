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В Улан-Удэ мужчина рухнул с четырёхэтажной высоты

В Улан-Удэ мужчина рухнул с четырёхэтажной высоты
Происшествия,  Фото:ТЦМК Бурятии
Его доставили в больницу в очень тяжёлом состоянии

Несчастный случай произошёл на минувших выходных в Улан-Удэ. Ночью, около 4 часов, мужчина упал с высоты четырёх этажей. В итоге он получил многочисленные тяжёлые повреждения, характерные для кататравмы – падения с высоты.

На место отправились сотрудники территориального центра медицины катастроф. Бригада экстренного реагирования прибыла туда уже через девять минут. Пострадавшему сделали обезболивание, зафиксировали повреждённые части тела с помощью штатных средств и провели противошоковую терапию. По словам анестезиолога-реаниматолога медицины катастроф Алексея Корнюшина, его пришлось подключить к искусственной вентиляции лёгких.

В 04:36 мужчину в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Проверку проводят полицейские. 
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