Его доставили в больницу в очень тяжёлом состоянии
Несчастный случай произошёл на минувших выходных в Улан-Удэ. Ночью, около 4 часов, мужчина упал с высоты четырёх этажей. В итоге он получил многочисленные тяжёлые повреждения, характерные для кататравмы – падения с высоты.
На место отправились сотрудники территориального центра медицины катастроф. Бригада экстренного реагирования прибыла туда уже через девять минут. Пострадавшему сделали обезболивание, зафиксировали повреждённые части тела с помощью штатных средств и провели противошоковую терапию. По словам анестезиолога-реаниматолога медицины катастроф Алексея Корнюшина, его пришлось подключить к искусственной вентиляции лёгких.
В 04:36 мужчину в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Проверку проводят полицейские.
В Улан-Удэ мужчина рухнул с четырёхэтажной высоты
Происшествия, Фото:
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