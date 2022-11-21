Некоторые жители почувствовали колебания
Сегодня в 13:40 в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Эпицентр находился на иркутской стороне озера, в 25 километрах от деревни Тырган Ольхонского района.
- Энергетический класс составил 11.3, в эпицентре 5,6 баллов, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
В населённых пунктах ощущались незначительные колебания, до 2 баллов.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 11 ноября жители Бурятии и Иркутской области ощутили толчки от землетрясения, которое произошло вблизи села Клюевка Кабанского района. Магнитуда составила 5,1.
В Бурятии колебания ощущались в семи населённых пунктах пяти муниципальных образований (Кабанский, Джидинский, Бичурский, Селенгинский районы и Улан-Удэ).
До этого землетрясение, которое немало испугало жителей Бурятии, произошло утром 14 октября. Эпицентр находился на Байкале, магнитуда была 5,9 баллов. Жители рассказывали о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях». Толчки ощущались даже на улице. После землетрясения в республике нашли повреждения на девяти объектах.
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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