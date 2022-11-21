Житель Бурятии прятал на заимке нелегальное оружие





Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и инспекторы Бурприроднадзора провели рейд в местности Гонжиба Закаменского района Бурятии. Во время рейда у местного жителя изъяли огнестрельное оружие и патроны к нему.- Огнестрельное оружие с нарезным стволом марки ТОЗ-16, калибра 5,6 мм и 10 патронов к нему без соответствующих разрешительных документов мужчина хранил в доме на заимке, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.42-летний местный житель будет привлечён к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.Оружие и патроны изъяты для дальнейшей утилизации.