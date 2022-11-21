У жительницы Улан-Удэ украли клатч, пока она веселилась на танцполе

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сумку украли с барной стойки



Ночью 19 ноября в отдел полиции Октябрьского района обратилась 39-летняя улан-удэнка, у которой украли клатч в увеселительном заведении.



Полицейские выехали на место. Выяснилось, что сумка пропала с барной стойки, пока её владелица веселилась на танцполе. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.



Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, задержав 21-летнего молодой человека.



- По предварительной информации, разместившийся за барной стойкой молодой человек, похитив чужое имущество, покинул заведение. За зданием кафе он осмотрел содержимое сумки, забрал сотовый телефон, деньги и банковскую карту и избавился от клатча. После чего направился домой. По дороге злоумышленник посетил магазин, где чужой картой рассчитался за две бутылки спиртного, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.



Ранее молодой человек уже был судим, в том числе, за имущественные преступления. Сейчас в отношении него также расследуется уголовное дело по факту грабежа. При этом, отметили в МВД, он трудоустроен.



