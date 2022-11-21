В Иркутской области водитель самосвала погиб в столкновении с фурой









Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день на железнодорожном переезде в Чунском районе Иркутской области

Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день на железнодорожном переезде в Чунском районе Иркутской области фура столкнулась с грузовым поездом . Водитель большегруза скончался на месте.

20 ноября около четырёх часов дня на 42 км федеральной трассы «Байкал» в Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов.Автомобили столкнулись в районе села Моты Шелеховского района. Водитель Shacman выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.- От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте водитель самосвала. Водитель фуры не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.На месте автоаварии полицейские организовывали реверсивное движение. Оно осуществлялось по обочине.