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В Иркутской области водитель самосвала погиб в столкновении с фурой

В Иркутской области водитель самосвала погиб в столкновении с фурой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
ДТП произошло на трассе «Байкал»

20 ноября около четырёх часов дня на 42 км федеральной трассы «Байкал» в Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов.

Автомобили столкнулись в районе села Моты Шелеховского района. Водитель Shacman выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

- От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте водитель самосвала. Водитель фуры не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На месте автоаварии полицейские организовывали реверсивное движение. Оно осуществлялось по обочине.



Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день на железнодорожном переезде в Чунском районе Иркутской области фура столкнулась с грузовым поездом. Водитель большегруза скончался на месте.
ДТП смерть

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