В Бурятии дети устроили пожар, пока пьяные родители спали

Вскрылись подробности пожара, на котором пострадали двое взрослых и двое детей
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили подробности происшествия. Выяснилось, что сожители уснули, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Пока пьяные родители спали, оставшиеся без присмотра маленькие дети начали баловаться с зажигалкой. Случайно они подожгли вещи и устроили пожар.
От пожара женщина проснулась и выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Затем вернулась в дом, вывела детей и сожителя.
- Огонь ликвидировали жильцы и местные жители. Пожарные подразделения не привлекались, так как обращения о возгорании от жильцов и соседей в пожарную охрану и на единый номер вызова экстренных служб 112 не поступало, - пояснили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
После ликвидации открытого огня сестра пострадавшей женщины обратилась к фельдшеру, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
Пострадавшие с ожогами и признаками отравления продуктами горения поступили в Окинскую центральную районную больницу. 39-летняя женщина получила ожоги лица, рук и ног 45-50%; 37-летний мужчина получил ожоги лица, обеих ладоней второй-третьей степени; двое детей получили ожоги туловища и конечностей 10-15%.