Похитителей приговорили к реальному и условному лишению свободы
В городе Усть-Илимск Иркутской области перед судом предстали мужчина и женщина, похитившие человека и вымогавшие у жертвы деньги.
Установлено, что в марте 2020 года сообщники разработали план. Они решили похитить местного жителя, обвинить его в надругательстве над несовершеннолетней девочкой, которого на самом деле не было, а за молчание о «преступлении» потребовать деньги.
Жертву парочка подкараулила на улице. Они стали избивать его и требовать отдать деньги. Затем насильно усадили мужчину в машину и привезли в квартиру, где избиение продолжилось. Потерпевший получил тяжёлые травмы.
Затем вымогатели отпустили жертву, но ежедневно требовали у него деньги. Мужчина передал преступникам более 10 тысяч рублей.
Преступники признаны судом виновными по статьям «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», «Вымогательство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- Суд назначил 43-летнему мужчине 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а 40-летней женщине – лишение свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Иркутской области мужчину и женщину осудили за похищение и вымогательства
Происшествия, Фото:
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