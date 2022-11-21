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В Иркутской области мужчину и женщину осудили за похищение и вымогательства

В Иркутской области мужчину и женщину осудили за похищение и вымогательства
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Похитителей приговорили к реальному и условному лишению свободы

В городе Усть-Илимск Иркутской области перед судом предстали мужчина и женщина, похитившие человека и вымогавшие у жертвы деньги.

Установлено, что в марте 2020 года сообщники разработали план. Они решили похитить местного жителя, обвинить его в надругательстве над несовершеннолетней девочкой, которого на самом деле не было, а за молчание о «преступлении» потребовать деньги.

Жертву парочка подкараулила на улице. Они стали избивать его и требовать отдать деньги. Затем насильно усадили мужчину в машину и привезли в квартиру, где избиение продолжилось. Потерпевший получил тяжёлые травмы.

Затем вымогатели отпустили жертву, но ежедневно требовали у него деньги. Мужчина передал преступникам более 10 тысяч рублей.

Преступники признаны судом виновными по статьям «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», «Вымогательство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Суд назначил 43-летнему мужчине 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а 40-летней женщине – лишение свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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