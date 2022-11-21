В Иркутской области водитель фуры погиб в столкновении с поездом





20 ноября около 12 часов дня на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые рудники в рабочем посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись фура и грузовой поезд.- 47-летний водитель, управляя автомобилем FAW, допустил выезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд «128 км ВСЖД», где допустил столкновение с железнодорожным составом, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.В результате ДТП водитель фуры скончался до приезда скорой помощи. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, отметили в пресс-службе ВСЖД.Движение поездов на участке было временно приостановлено. Оказались повреждены контактная сеть и локомотив. На восстановление железнодорожных путей ушло четыре часа.Братский следственный отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».- В настоящее время следователями и криминалистами СК России устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.