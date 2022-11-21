ДТП произошло в Заиграевском районе
Вчера вечером, 20 ноября, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем.
- Водитель «Тойоты Калдина», следуя со стороны села Новая Брянь в направлении посёлка Заиграево, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автомобиль, вылетевший в кювет, перевернулся на крышу.
В результате ДТП 41-летний водитель был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 20 ноября в Улан-Удэ попал в ДТП подросток без прав, ехавший на мопеде.
В Бурятии «Тойота Калдина» вылетела в кювет и перевернулась
Происшествия, Фото:
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