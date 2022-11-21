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В Бурятии «Тойота Калдина» вылетела в кювет и перевернулась

В Бурятии «Тойота Калдина» вылетела в кювет и перевернулась
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Заиграевском районе

Вчера вечером, 20 ноября, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем.

- Водитель «Тойоты Калдина», следуя со стороны села Новая Брянь в направлении посёлка Заиграево, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Автомобиль, вылетевший в кювет, перевернулся на крышу.

В результате ДТП 41-летний водитель был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 20 ноября в Улан-Удэ попал в ДТП подросток без прав, ехавший на мопеде
ДТП

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