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В Улан-Удэ подросток без прав попал в ДТП на мопеде

В Улан-Удэ подросток без прав попал в ДТП на мопеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На мопеде ехали двое подростков

Подросток без прав попал в ДТП в Улан-Удэ. Авария случилась в воскресенье, 20 ноября, около 11 часов на улице Дальневосточная.

17-летний водитель мопеда «Эконика», не имеющий права управления транспортным средством, при выезде с прилегающей территории врезался в автомобиль «Тойота Калдина».

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы различной степени тяжести. Второй подросток (16-летний пассажир мопеда) не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailly», до этого ДТП по вине подростка в Улан-Удэ было зафиксировано 15 ноября. 17-летний юноша, который незаконно сел за руль автомобиля своей матери, сбил 19-летнюю девушку.

ДТП мопед

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