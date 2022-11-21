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Улан-удэнка рассказала, как неизвестный едва не изнасиловал её прямо на улице

Улан-удэнка рассказала, как неизвестный едва не изнасиловал её прямо на улице
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Никто из прохожих даже не пришёл ей на помощь

Об этом инциденте рассказала в паблике «Аноним 03» жительница Улан-Удэ, пожелавшая остаться неизвестной. По её словам, всё произошло вечером 18 ноября около Бурятской государственной сельхозакадемии. На девушку набросился неизвестный.

- Напал сзади и обездвижил. Мужчина лет 30-35. Произошло это в восемь часов вечера на скамейке напротив БГСХА, – вспоминает анонимный автор. – Он был одет во все чёрное – пуховик, брюки, обувь. Рост – 165-170 сантиметров. Пытался совершить акт насилия надо мной, достав детородный орган.

По словам улан-удэнки, в этот момент мимо проходили люди, среди которых был преподаватели и студенты академии.

- Но на мои крики о помощи никто не откликнулся, – продолжила она. – Смогла выбраться только после того, как заявила о полиции.

Несмотря на то, что девушка пригрозила злоумышленнику заявлением в правоохранительные органы, никакого обращения по поводу нападения туда не поступало. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
попытка изнасилования

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